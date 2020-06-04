Приріст хворих на COVID-19 в Україні зріс: 588 випадків за добу Суспільство | 04-06-2020, 09:58 0 233 Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.



Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗу



Деталі: За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 25 410 випадків зараження коронавірусом Sars CoV 2, із них 11 040 уже одужали, а 748 померли.