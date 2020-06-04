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Приріст хворих на COVID-19 в Україні зріс: 588 випадків за добу
|Суспільство | 04-06-2020, 09:58
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|Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.
Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗу
Деталі: За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 25 410 випадків зараження коронавірусом Sars CoV 2, із них 11 040 уже одужали, а 748 померли.
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