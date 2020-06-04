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Зменшити митні платежі не вдалося
|Суспільство | 04-06-2020, 10:21
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Працівники Галицької митниці виявили порушення стосовно неправомірного зменшення розміру митних платежів на понад 150 тис. грн.
Нещодавно директорка однієї з фірм Київщини до митного контролю подала документи на жіночий одяг, сумки та взуття. Натомість під час огляду встановлено різну кількість заявленого товару. Зокрема замість 4 тис. сумок було 75, окрім жіночого одягу, був ще й чоловічий, також взуття було більше, ніж заявлено. Відтак сума митних платежів, які мали б сплатити з урахуванням виявленого під час огляду товару, становить понад 250 тис. грн, тоді як за заявленою кількістю товару - на 153 тис. грн менше.
Так директорка підприємства з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру в митній декларації вказала неправдиві відомості щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору, зокрема ваги та кількості товару, а також необхідних для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД якостей та митної вартості.
Такі її дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 485 МКУ, і тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.
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