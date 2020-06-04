Голова ОДА взяв під особистий контроль розслідування інциденту, що стався у Жирівці Суспільство | 04-06-2020, 10:22 0 100



Сьогодні у с. Жирівка Пустомитівського району стався інцидент за участі сільського голови цього села Миколи Пущака та колишнього солдата Нацгвардії Ярослава Білика.



"В результаті «спілкування» з посадовцем органу місцевого самоврядування в Ярослава розбитий ніс і зламана рука! Розслідування цієї справи я негайно взяв під свій особистий контроль. І я, як голова ЛОДА, вимагаю від поліції швидко та об’єктивно розслідувати дану справу!", - наголосив Максим Козицький.

