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Голова ОДА взяв під особистий контроль розслідування інциденту, що стався у Жирівці
|Суспільство | 04-06-2020, 10:22
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Сьогодні у с. Жирівка Пустомитівського району стався інцидент за участі сільського голови цього села Миколи Пущака та колишнього солдата Нацгвардії Ярослава Білика.
"В результаті «спілкування» з посадовцем органу місцевого самоврядування в Ярослава розбитий ніс і зламана рука! Розслідування цієї справи я негайно взяв під свій особистий контроль. І я, як голова ЛОДА, вимагаю від поліції швидко та об’єктивно розслідувати дану справу!", - наголосив Максим Козицький.
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