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Ще троє дітей-сиріт знайшли нову сім’ю
|Суспільство | 04-06-2020, 10:23
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Як інформують у Службі у справах дітей Львівської ОДА трьох дітей-сиріт влаштували у дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), що функціонує у Мостиському районі Львівської області.
Відтепер діти-сироти, які є між собою рідними, мешкатимуть у ДБСТ у с. Пнікут. Сім’я вже виховує 6 дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 рідну дитину.
«Дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові й розуміння. Це визначено Конвенцією Генеральної Асамблеї ООН про права дитини. Саме сімейні форми виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є альтернативою закладам інституційного догляду, оскільки сім’я - це природне захисне середовище для дитини» - зазначив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.
Загалом в області функціонує 36 дитячих будинків сімейного типу та 82 прийомні сім’ї в яких виховуються та проживають 402 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.
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