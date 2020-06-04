Мешканці Львівщини отримали перші відшкодування вартості обладнання, що використовує відновлювані джерела енергії Суспільство | 04-06-2020, 10:25 0 120



З обласного бюджету в межах реалізації Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017 – 2020 роки профінансували 150 тис грн. Ці кошти отримали мешканці області як відшкодування частини вартості обладнання, що використовує відновлювані джерела енергії, яке встановлено за власні кошти. Інформує управління енергозбереження департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА.



«Львівщина є однією з небагатьох областей України, де запроваджено механізм відшкодування частини вартості обладнання, що використовує відновлювані джерела енергії, яке придбала фізична особа за власні кошти. Станом на сьогодні ми маємо відпрацьований Львівською облдержадміністрацією дієвий механізм відшкодування. Розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації врегульовані всі необхідні питання щодо виплати компенсацій», - зазначив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Годик.

Зокрема, першими отримали відшкодування шість мешканців області.

Зазначимо, що в межах Програми здійснюється компенсація власних коштів шляхом їх перерахування на поточні рахунки фізичних осіб-учасників Програми, а саме:

-10% вартості сонячних електричних станцій приватних домогосподарств, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 25 тис. грн на особу;

- 10% вартості малих вітрових електричних станцій приватних домогосподарств, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 50 тис. грн на особу;

-10% вартості теплових насосів грунтового типу, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 50,0 тис. грн на особу;

-10% вартості теплових насосів повітряного типу, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 25,0 тис. грн на особу;

- 10% геліоколекторів, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 15,0 тис. грн на особу.

Крім цього, здійснюється компенсація 10% тіла кредиту позичальникам, які отримали кредити на встановлення приватних сонячних та малих вітрових електростанцій (але не більше 100 тис. грн та відповідно не більше 120 тис. грн на одну особу). Кредитно-фінансовими установами, які залучені до реалізації Програми, є АБ «Укргазбанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ АКБ «Банк Львів» та низка кредитних спілок.

«Масове використання відновлюваної енергії сприяє підвищенню добробуту мешканців області, запобіганню змінам клімату та робить вагомий внесок у підвищення енергонезалежності держави. Відтак, закликаємо мешканців активно долучатися до Програми», - зазначив директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Богдан Кейван.

Додамо, що станом на 1 травня у Львівській області мешканцями встановлено 950 сонячних електростанцій приватних домогосподарств загальною потужністю 20,3 МВт. У 2019 році власники приватних сонячних станцій сплатили до бюджетів різних рівнів (у тому числі міст, ОТГ та районів) понад 12 млн грн податків на доходи фізичних осіб.



