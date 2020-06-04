Чеський бісер прикрасив склад Галицької митниці Суспільство | 04-06-2020, 10:48 0 82

Працівники Галицької митниці вилучили майже 90 кг бісеру.



«Штучні перли» намагався ввезти в Україну мешканець Львівщини смугою руху «зелений коридор» пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Кордон він перетинав як пасажир легкового автомобіля разом з іншими громадянами. Тож сподівався, що серед речей подорожніх його товар буде непомітним. Однак митники та прикордонники оглянули авто і в багажному відділенні знайшли шість мішків з дрібними намистинками з прозорого та кольорового скла. Про наявність цього товару громадянин під час митного контролю не повідомив. Його орієнтовна вартість близько 70 тис. грн, що значно перевищує дозволену норму ввезення товарів без оподаткування - сумарна фактурна вартість товару не повинна перевищувати еквівалент 500 євро та сумарна вага їх не має перевищувати 50 кг.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

