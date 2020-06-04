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До завершення кампанії декларування доходів громадян залишилося менше місяця
|Суспільство | 04-06-2020, 13:34
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Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників податків, що у зв’язку із запровадженням карантину цьогоріч термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний 2019 рік відтерміновано з 1 травня до 1 липня 2020 року. Тобто, останній день подання декларації – 30 червня 2020 року.
При цьому, суму податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору, зазначену в річній податковій декларації платникам податків слід сплатити самостійно до 1 жовтня 2020 року.
Нагадуємо, що несвоєчасне подання платником податків, або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Податковим кодексом України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.
Крім того, за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Платники податків, які бажають скористатися правом на податкову знижку, мають час подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний (податковий) 2019 рік до 31 грудня 2020 року.
Нагадуємо, що також декларацію про майновий стан і доходи можна подати скориставшись електронним сервісом ДПС «Електронний кабінет».
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