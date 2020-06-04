Як Кам’янка-Бузька ОТГ створила власний туристичний бренд Суспільство | 04-06-2020, 16:08 0 117



Днями одну із запропонованих концепцій логотипу прийняли за основу і взялися допрацьовувати деталі бренду. На черзі розробка логобуку та остаточна здача проекту.







Власний логотип та бренд у сучасному прогресивному світі відіграють чималу роль. Сила візуальної інформації несе в собі ефективну самопрезентацію та впізнаваність серед інших сіл та міст. Останнє особливо корисно для гостей, туристів та потенційних інвесторів, які захочуть пов’язати свої справи із цим населеним пунктом.



Ще у жовтні минулого року міська рада уклала договір на надання послуг з дизайну графічного стилю міста Кам’янка-Бузька із “White Studio Design”, які вже мають позитивний досвід такої роботи з іншими населеними пунктами, такими як Дрогобич, Рахів, Генічеськ, Калуш і Запоріжжя.



Згідно з умовами договору, виконавець зобов'язався розробити дизайн графічного стилю, а це: орнамент; підбір кольорів та шрифтів; шаблони рекламних банерів; шаблони сувенірної продукції (футболки, сумки, чашки); бланки, ручки, візитівки, листівки; шаблон презентації та карту ОТГ.



Робота стартувала із вивчення історії. Серед багатьох історичних, природніх та архітектурних особливостей міста найбільш помітною і значимою є відношення громади до історії українського театру. Адже саме тут у далекому 1619 році письменник і педагог Якуб Ґаватович поставив на сцені українською мовою виставу “Продав кота в мішку”.



Кіт зі старовинної інтермедії досі залишається неофіційним символом міста і часто зустрічається на афішах, а слоган міста Кам’янка-Бузька так і звучить — “Колиска українського театру”.



“Відновлення театральної історії почалося з того, що 14-15 вересня 2019 року у громаді вперше організували і провели театральний фестиваль - ярмарку «Корона Якуба». Ми відчули, що ініціатива розвивати власне театральну історію має велике майбутнє”, - розповідає заступник голови ОТГ Олег Квасніцький.



Серед інших унікальних “фішок” Кам’янки-Бузької є і велика торгівельна історія, адже тут перетиналися шляхи з Києва до Польщі та з Волині до Львова. Купці зберігали та реалізовували у місті свій крам, у тім числі і дрогобицьку сіль. У місті були гончарні, швацькі та кушнірні цехи, кували мечі і іншу зброю.



За словами експерта зі створення бренду Олега Білого, пошук ключових візуалів розпочався саме з поєднання образів театру і кота. Створили фантазійний та казковий барвистий патерн та вирішили його оживити з допомогою додаткової реальності (AR). Він поєднує в собі образи міста, легенди та сьогодення, камерну атмосферу театру та затишного екологічного середовища. Графічний стиль є простим конструктором для генерування нескінченної кількості патернів (орнаментів).



До того ж, витрати на створення дизайнерського брендингу і туристичної айдентики було профінансовано в рамках соціальної програми «Громада своїми руками» компанією ДТЕК.



ГРомада утворена на базі міста - районного центру, у якому проживає багато молоді, постійно реалізує ініціативи, пов’язані з молодіжною політикою, відпочинком, дозвіллям та рекреацією. Цього року року тут розпочали спорудження молодіжного скейт-парку, а частину колишнього кінотеатру передали під облаштування ігрової кімнати.



