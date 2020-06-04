На Львівщині офіційно відкрили для проїзду автомобільну дорогу Львів – Пустомити – Меденичі Суспільство | 04-06-2020, 16:20 0 76





Сьогодні, 4 червня, відбулось офіційне відкриття після ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі.







Участь у відкритті взяли голова Львівської ОДА Максим Козицький та заступник голови Юрій Бучко, Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.



«Не дарма говорять, що дороги – це артерії економіки та туризму. Активна фаза будівництва цієї дороги та значні капіталовкладення (понад 670 млн гривень) розпочалися у червні минулого року, з початком президентства Володимира Зеленського. Автомобільний шлях є найкоротшим маршрутом до курортів Трускавець та Східниця, тому символічно, що завершення робіт відбулося напередодні старту туристичного сезону. Зараз на Львівщині, завдяки програмі «Велике будівництво», будують ще кілька важливих доріг, що дасть можливість регіону розвиватися та зростати не лише інфраструктурно, а й економічно та туристично», - наголосив Максим Козицький.



Загальна протяжність дороги становить 47,5 км, в тому числі: І категорії – 1,5 км, ІІ категорії – 20,8 км і ІІІ категорії – 25,2 км. Ремонт дороги розпочали у 2017 році в межах інвестиційного проєкту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області».



До цього часу забезпечення проїзду транспорту на вказаному шляху здійснювалося лише в межах експлуатаційного утримання. У 2019 році на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області дорожники розпочали капітально ремонтувати останню ділянку цієї дороги від села Велика Горожанка до селища Меденичі (км 38+200 – км 53+992).



На дорозі Львів – Пустомити – Меденичі влаштували нове покриття з асфальтобетонної суміші з попереднім посиленням основи, впорядковані узбіччя, капітально відремонтовані всі штучні споруди (12 мостів), значна частина дороги облаштована зовнішнім освітленням.



Зазначимо, що загальна вартість робіт - 1,06 млрд гривень з державного бюджету. Роботи виконувала підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області.