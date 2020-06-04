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Городоцька прокуратура подала позов, щоб визнати недійсним договір на користування страдецькою дорогою
|Суспільство | 04-06-2020, 17:35
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Ідеться про лісову дорогу, яка перебуває у постійному користуванні Страдчівського навчально-виробничого комбінату Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» та розташована на території Великопільської та Порічанської сільських рад Яворівського району поблизу Страдецької гори, що в с.Страдч Яворівського району.
Встановлено, що ця дорога була надана підприємству у строкове користування на безоплатній основі для здійснення господарської діяльності, що суперечить ст.ст.18, 19 Лісового кодексу України та завдає шкоди інтересам держави.
Окрім цього, договір укладено без рішення уповноваженого органу виконавчої влади.
Враховуючи вказане, 03.06.2020, Городоцькою місцевою прокуратурою в інтересах держави подано до Господарського суду Львівської області позовну заяву, у якій прокурори вимагатимуть визнання цього договору недійсним.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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