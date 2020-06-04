Жовківські прокурори обвинувачують жителя району у торгівлі наркотиками Суспільство | 04-06-2020, 17:36 0 64



Досудове розслідування, яке здійснювалось за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури стосовно 30-річного жителя одного із сіл Жовківщини, завершено.



Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту).



Як встановили правоохоронці, фігурант, який теж вживав наркотичні засоби, не раз збував «метадон» наркозалежним особам району.



Переважно, клієнти замовляли товар по телефону, а зустрічались із «продавцем» на території населеного пункту, де і платили гроші ділку.



Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Жовківського районного суду для розгляду по суті.



Довідка: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.



Пресслужба Прокуратури Львівської області



