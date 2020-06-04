Жителю Жидачівського району, який перешкоджав представникам релігійної організації, загрожує 5 років ув’язнення Суспільство | 04-06-2020, 17:37 0 127



Йдеться про інцидент, який стався 6 квітня минулого року неподалік місця проживання фігуранта у Жидачівському районі Львівщини.



Того дня 59-річний чоловік підійшов до представників релігійної організації «Свідки Єгови» та розпочав із ними конфлікт, доводячи неправильність їх віросповідання та вимагав іти геть.



При цьому, чоловік ображав цих людей та вживав нецензурні слова.



Крім цього, щоб остаточно програти вірян, взяв із автівки пістолета та вистрелив у повітря.



Такі неправомірні дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст.161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).



На цей час обвинувальний акт стосовно імовірного зловмисника скеровано до суду.



Вину можливого порушника доводитимуть прокурори Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури.



За вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.



Пресслужба Прокуратури Львівської області