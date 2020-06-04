|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Жителю Жидачівського району, який перешкоджав представникам релігійної організації, загрожує 5 років ув’язнення
|Суспільство | 04-06-2020, 17:37
| 0 127
|
Йдеться про інцидент, який стався 6 квітня минулого року неподалік місця проживання фігуранта у Жидачівському районі Львівщини.
Того дня 59-річний чоловік підійшов до представників релігійної організації «Свідки Єгови» та розпочав із ними конфлікт, доводячи неправильність їх віросповідання та вимагав іти геть.
При цьому, чоловік ображав цих людей та вживав нецензурні слова.
Крім цього, щоб остаточно програти вірян, взяв із автівки пістолета та вистрелив у повітря.
Такі неправомірні дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст.161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
На цей час обвинувальний акт стосовно імовірного зловмисника скеровано до суду.
Вину можливого порушника доводитимуть прокурори Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури.
За вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Триває прийом заявок на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури...
|04-06-2020, 17:57
| >>>
|Сьогодні Львівщина прощається із Мирославом Скориком...
|04-06-2020, 17:57
| >>>
|Тарас Грень оглянув приміщення у Трускавці, де планують створити притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства...
|04-06-2020, 17:54
| >>>
|“Впорядкування ситуації з утилізації тваринницьких відходів є вкрай важливим для Львівщини”, - Юрій Бучко...
|04-06-2020, 17:53
| >>>
|Майже півтори мільйони гривень виділили на розвиток НПП “Сколівські Бескиди”...
|04-06-2020, 17:52
| >>>
|Сім’ям померлих від коронавірусу працівникам медзакладів виплачуватимуть разову допомогу...
|04-06-2020, 17:51
| >>>
|Постійний Представник Президента України в АР Крим ознайомився з роботою прикордонників на адмінмежі...
|04-06-2020, 17:43
| >>>
|