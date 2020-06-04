У Ізмаїлі прикордонники спільно з поліцейськими виявили арсенал зброї, боєприпасів та наркотиків Суспільство | 04-06-2020, 17:37 0 79

ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=btk_kz55A4g





Арсенал зброї, боєприпасів та наркотичних засобів виявили у місті Ізмаїл прикордонники Ізмаїльського загону спільно з підрозділом ГУНПУ в Одеській області.



Реалізуючи оперативну інформацію прикордонників, на виконання доручення слідчого ГУ Нацполіції, спільна група за силової підтримки загону спецпризначення Держприкордонслужби «ДОЗОР» здійснила обшуки у двох помешканнях. Заходи здійснювались за санкцією Київського районного суду Одеси та процесуальним керівництвом прокуратури області.



За результатом проведених слідчих дій правоохоронці виявили декілька одиниць вогнепальної зброї, майже два десятки набоїв різного калібру. Також було виявлено близько 4 кг канабісу та кущі конопель.



Наразі зброю та речовини вилучено для проведення експертизи. Крім того, встановленим порядком затримано 51-річного жителя міста Ізмаїл. Тривають слідчі заходи.