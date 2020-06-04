Нагадуємо! Після в’їзду із-за кордону (окупованих територій) передбачений карантин Суспільство | 04-06-2020, 17:39 0 51

Державна прикордонна служба України, відповідно до компетенції, проводить визначений Президентом та Урядом комплекс організаційних та практичних заходів щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID -19.



Зокрема у функціонуючих пунктах пропуску проводиться температурний скринінг у всіх осіб, які прямують на в’їзд в Україну. Окрім цього, під час в’їзду в Україну громадяни, в обов’язковому порядку мають проходити 14-денний карантин. Для цього і громадяни нашої країни, і іноземці, мають встановити додаток «Дій вдома», тобто підтвердити своє добровільне рішення на самоізоляцію, або ж у разі невстановлення додатку - направляються на обсервацію у заздалегідь визначені обласними (Київською міською) державними адміністраціями.



Нагадаємо, сама перевірка встановлення застосунку «Дій вдома» відбувається у місці проходження паспортного контролю. Особа, яка перетинає кордон, має надати паспорт, повідомити свій номер телефону, який буде активним наступні 14 днів та використовується для «Дій вдома» і адресу самоізоляції для фіксації в інформаційній системи Державної прикордонної служби, після чого показати екран свого телефону із активним застосунком «Дій вдома».



Більш детальну інформацію щодо застосунку «Дій вдома» громадяни можуть знайти на інформаційних стендах, що є у кожному нині діючому пункті пропуску на державному кордоні.



Якщо особа не встановила застосунок «Дій вдома», то вона спрямовується до обсерватора (ізолятора) відповідно до встановленої процедури. Для цього необхідно звернутися до працівників поліції та\або місцевих органів влади, які несуть службу в пунктах перетину державного кордону.



Також зазначимо, що про осіб, які відмовилися проходити інкубаційний період на самоізоляції чи обсервації, а також тих, хто порушив правила карантину, співробітники Державної прикордонної служби відразу повідомляють співробітників Нацполіції та санітарно-карантинні підрозділи.



Загалом з початку введення таких заходів у пунктах пропуску на державному кордоні прикордонники виявили понад 120 осіб, які порушили 14-денний карантин. Інформацію щодо них передали співробітникам Нацполіції. Нагадаємо, за таке порушення ст.44-3 КУпАП передбачає штраф від 17 тис. грн.



Детальніше з питаннями щодо карантину (у межах компетенції Держприкордонслужби України) можна ознайомитися за посиланням: https://dpsu.gov.ua/ua/Pitannya-vidpovidi-/





































Блок питання-відповіді на сайт:









Який документ зобов’язує проходити карантин при в’їзді із-за кордону (з ТОТ)?



Ці карантинні обмеження передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 та затвердженим нею Порядком проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють перетин державного кордону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF#n167









Хто має проходити карантин?



Особи, які перетнули кордон в Україну та особи, які перетнули КППВ з тимчасово окупованих територій ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЕРВАЦІЇ.



Як альтернативу обсервації ВОНИ МОЖУТЬ ПРОЙТИ САМОІЗОЛЯЦІЮ з використанням електронного сервісу «ДІЙ ВДОМА».









Чи мають проходити карантин діти, які прибувають на ЗНО?



При в’їзді із-за кордону (ТОТ) учасники ЗНО з однією особою, яка супроводжує кожного з них, не зобов’язані направлятися на карантин, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою).









Хто ще може не проходити карантин?



При прибутті із-за кордону обсервації не підлягають особи, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, учасники зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою.



При прибутті з ТОТ обсервації не підлягають особи, які є співробітниками Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітниками акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які проводять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, учасники зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.









Чи можна встановити додаток в пункті пропуску (КПВВ)?



Так. У пунктах пропуску (КПВВ) розміщені інформаційно-роз’яснювальні матеріали з посиланнями (QR-кодами) для завантаження додатку.









Яка тривалість карантину?



Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які здійснили перетин державного кордону або КПВВ та дали згоду на самоізоляцію з використанням додатку «Дій вдома», з моменту перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.



Чи прикордонники направляють на карантин?



Ні. Під час паспортного контролю у осіб, які особа в’їжджають з-за кордону (з ТОТ) прикордонники перевіряють встановлення застосунку «Дій вдома». Вказані особи мають надати паспорт, адресу самоізоляції, номер телефону, який буде використовуватися для «Дій вдома» та показати екран свого телефону із активним застосунком «Дій вдома».



! Цей номер телефону з доступом смартфону до мережі інтернет та робота застосунку мають бути активними протягом наступних 14 днів !







Якщо я не маю можливості (бажання) встановлювати «Дій вдома»?



Якщо особа під час в’їзду з-за кордону (з ТОТ) не встановила застосунок «Дій вдома», то вона має бути спрямована до обсерватора (ізолятора) відповідно до встановленої процедури. Інформацію про цю особу прикордонники передають працівникам поліції та\або місцевих органів влади, санітарно-карантинного підрозділу для прийняття ними рішення за компетенцією.









Чи контролюють прикордонники дотримання карантину?



У разі виявлення під час виконання службових обов’язків осіб, які порушили вимоги проходження самоізоляції (обсервації) прикордонники інформують про таких порушників співробітників Нацполіції для прийняття ними правового рішення за компетенцією.











