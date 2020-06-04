Постійний Представник Президента України в АР Крим ознайомився з роботою прикордонників на адмінмежі Суспільство | 04-06-2020, 17:43 0 73





Сьогодні на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом з робочим візитом перебував Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.



У супроводі начальника Херсонського прикордонного загону полковника Юрія Чернова Представник Президента побував у КПВВ «Каланчак» та ознайомився з роботою прикордонників в період дії карантинних заходів. Під час зустрічі обговорювались питання порядку пропуску осіб з гуманітарною метою та проблемні питання, які виникають під час перетину адмінмежі в період карантину.



Зокрема, за сприянням Херсонської облдержадміністрації, вирішено питання, щодо встановлення на території КПВВ точки доступу до мережі Інтернету, за допомогою якої, громадяни зможуть встановлювати мобільний додаток «Дій вдома». Вже наступного тижня в КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка» будуть встановлені такі wi-fi роутери. Також Антон Кориневич поспілкувався з подорожуючими, які в цей час перетинали адмінмежу.