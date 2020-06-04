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Сім’ям померлих від коронавірусу працівникам медзакладів виплачуватимуть разову допомогу

Суспільство | 04-06-2020, 17:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    


До Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян у Львівській області на 2018 – 2020 роки рішенням сесії внесли зміни.

Відтак, передбачили виплату одноразової адресної матеріальної  допомоги  в розмірі 100 тис. грн  сім’ям померлих від гострої респіраторної хвороби COVID-19 працівників комунальних некомерційних підприємств.
Разову фінансову допомогу надаватимуть також працівникам комунальних некомерційних підприємств, у яких підтверджено діагноз захворювання COVID-19 і які пройшли стаціонарне лікування, за період 12 березня – 5 липня 2020 року.
«На сьогодні у нас є зафіксовано 8 випадків інфікування медичних працівників, які пройшли стаціонарне лікування. На виплату допомоги таким медикам скеровано 95 тисяч гривень. Два посадових оклади виплатять працівникам Обласної інфекційної, Госпіталю інвалідів війн та репресованих, Фтизіопульмонологічного центру, ОХМАТДИТу та Центру медицини катастроф. Разом із тим по одному посадовому окладу виплатять працівникам інших медичних комунальних некомерційних підприємств Львівської обласної ради», - розповів директор депаратменту охорони здоров'я Орест Чемерис.
Якщо йдеться про виплату 300 відсотків для тих, хто залучений до боротьби із Covid-19, то такий ресурс отримав уже 1001 медик, на загальну суму 13 млн 800 тис. грн.
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