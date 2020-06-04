Майже півтори мільйони гривень виділили на розвиток НПП “Сколівські Бескиди” Суспільство | 04-06-2020, 17:52 0 68

Сьогодні на сесії Львівської обласної ради затвердили виділення коштів у сумі 1 млн 400 тис грн з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році для проведення заходів розвитку рекреаційної інфраструктури та мережі шляхів активного екологічного туризму з метою запобігання пошкодженню природних комплексів НПП “Сколівські Бескиди”.



У межах реалізації проєкту оновлять інфраструктуру парку, облаштують мережу шляхів активного екологічного туризму загальною протяжністю понад 140 км, проведуть знакування та маркування шляхів із встановленням інформаційних стендів, туристичних напрямкових та попереджувальних знаків, облаштують джерела питної води, переходи через потічки та оглядові майданчики на туристичних маршрутах парку.

Також виділили кошти для виконання проєкту «Реконструкція каналізації з встановленням очисних споруд та благоустрою території в с. Воля-Баранецька Самбірського району Львівської області» у сумі 1354,0 тис грн. Відтак, проведуть реконструкцію каналізаційної мережі протяжністю 1380 метрів та влаштування очисних споруд типу MaxBoxPro-15 продуктивністю 15,0м3/добу, що забезпечить прийом каналізаційних стоків від будівель амбулаторії, школи, адмінбудинку, багатоквартирних житлових будинків та Народного дому в с. Воля-Баранецька.

