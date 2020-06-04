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“Впорядкування ситуації з утилізації тваринницьких відходів є вкрай важливим для Львівщини”, - Юрій Бучко
|Суспільство | 04-06-2020, 17:53
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Сьогодні, 4 червня, у Львівській ОДА під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучка відбулась нарада щодо співпраці м’ясопереробних підприємств та фермерських господарств з ТзОВ «Агротехніка», яке здійснює діяльність на потужностях Жовківської філії ДП «Укрветсанзавод».
«Впорядкування ситуації з утилізації тваринницьких відходів є вкрай важливим для Львівщини. Ми повинні шукати всі можливості для забезпечення належної екологічної, протиепідемічної та протиепізоотичної обстановки в області», - зазначив Юрій Бучко.
У нараді взяли участь представники структурних підрозділів облдержадміністрації, ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, Жовківської РДА, Боянецької сільської ради, м’ясопереробних підприємств та фермерських господарств області.
Під час наради проінформували про кількість тваринницьких відходів, що утворюються в області, а також обговорили можливість нарощення обсягів перероблення відходів потужностями ТзОВ «Агротехніка» та ситуацію з відходами на території Боянецької сільської ради.
За результатами вирішили створити робочу групу з представників дотичних установ та організацій для здійснення заходів з упорядкування поводження з відходами на території Боянецької сільської ради.
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