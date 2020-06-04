“Впорядкування ситуації з утилізації тваринницьких відходів є вкрай важливим для Львівщини”, - Юрій Бучко Суспільство | 04-06-2020, 17:53 0 70

Сьогодні, 4 червня, у Львівській ОДА під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Юрія Бучка відбулась нарада щодо співпраці м’ясопереробних підприємств та фермерських господарств з ТзОВ «Агротехніка», яке здійснює діяльність на потужностях Жовківської філії ДП «Укрветсанзавод».



«Впорядкування ситуації з утилізації тваринницьких відходів є вкрай важливим для Львівщини. Ми повинні шукати всі можливості для забезпечення належної екологічної, протиепідемічної та протиепізоотичної обстановки в області», - зазначив Юрій Бучко.

У нараді взяли участь представники структурних підрозділів облдержадміністрації, ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, Жовківської РДА, Боянецької сільської ради, м’ясопереробних підприємств та фермерських господарств області.

Під час наради проінформували про кількість тваринницьких відходів, що утворюються в області, а також обговорили можливість нарощення обсягів перероблення відходів потужностями ТзОВ «Агротехніка» та ситуацію з відходами на території Боянецької сільської ради.

За результатами вирішили створити робочу групу з представників дотичних установ та організацій для здійснення заходів з упорядкування поводження з відходами на території Боянецької сільської ради.

