Тарас Грень оглянув приміщення у Трускавці, де планують створити притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства Суспільство | 04-06-2020, 17:54 0 99



3 червня у межах робочої поїздки до Трускавця заступник голови облдержадміністрації Тарас Грень та директор департаменту соціального захисту населення Наталія Кузяк спільно з Трускавецьким міським головою Андрієм Кульчинським оглянули приміщення, де планується створити притулок для жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства.



Тарас Грень дав доручення підготувати необхідні розрахунки для проведення ремонтних робіт у приміщенні і для функціонування закладу.

“Основною метою створення притулків є надання постраждалим особам місця безпечного тимчасового перебування та комплексної допомоги: психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг. Своєчасне отримання у притулках якісних соціальних і реабілітаційних послуг жертвами домашнього насильства сприятиме відновленню їхніх соціальних функцій, морального, психічного та фізичного здоров’я. Строк перебування постраждалої особи у притулку не може перевищувати трьох місяців”, - наголосив Тарас Грень.

Як зазначили у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації, уповноваженими органами у районах та містах області у І кварталі 2020 року зафіксовано 4245 звернень з приводу домашнього насильства, що у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року є майже втричі вищим показником (за І квартал 2019 року зафіксовано 1632 звернення). Більше 90% звернень – від жінок.

За даними Національної поліції України за І квартал 2020 року найбільше повідомлень щодо домашнього насильства зареєстровано у Львівській області — 7637.

Станом на сьогодні в області діють такі заклади, де особи, які постраждали від домашнього насильства можуть отримати тимчасовий притулок: Центр соціально-психологічної допомоги Львівської області, розрахований на 15 ліжко-місць та соціальна квартира громадської організації «Центр «Жіночі перспективи», розрахована на 5 ліжко-місць.

Проект реалізовуватиметься Львівською обласною державною адміністрацією спільно з Трускавецькою міською радою за підтримки благодійної організації "Львівська освітня фундація" та благодійного фонду "Уляни Кузик".

