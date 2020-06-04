Сьогодні Львівщина прощається із Мирославом Скориком Суспільство | 04-06-2020, 17:57 0 70



Прощання із відомим композитором, музикознавцем та Героєм України Мирославом Скориком відбувається у Архикатедральному Соборі Святого Юра.



Віддав шану відомому українцю й голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Маестро був наставником для багатьох колективів та талановитих музикантів. Його любили, ним захоплювались, ним надихались, до нього прислухались. Ритми і мотиви Маестро - це наш генетичний код, наша мелодія, наша душа у музиці. Смерть Мирослава Скорика - величезна втрата для усього українського народу, для нашого і майбутніх поколінь, для кожного міста та для кожного серця, яке було закохане в музику. Відхід Маестро у кращі світи стався настільки несподівано для кожного українця, що ми ще до кінця не можемо усвідомити, яка це втрата», - зазначив очільник області.

Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 5 червня, об 11:00 год з Архикатедрального Собору Святого Юра. Поховають Мирослава Скорика на Личаківському кладовищі.

Похорон і прощання відбуватиметься з дотриманням карантинних норм та обмежень.

Нагадаємо, що український композитор, музикознавець, Герой України, народний артист, лауреат премії імені Т.Г.Шевченка Мирослав Скорик відійшов у вічність на 82-му році життя.

Львівська ОДА висловлює глибокі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати.

