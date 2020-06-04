|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Триває прийом заявок на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури
|Суспільство | 04-06-2020, 17:57
| 0 74
|
Як інформують у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА триває прийом заявок щодо подання кандидатур на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. Заявку можна подати до 1 жовтня 2020 року.
На здобуття обласної премії подають нові оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття премії.
Обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури є найбільш престижною творчою відзнакою у Львівській області.
Заявки необхідно подавати до департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 14, каб. №35; телефони для довідок: 2612593, 2612227.
Премія присуджується в 16-ти номінаціях:
1. Мистецтвознавство і культурологія – імені Святослава Гординського (історія і теорія образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, історія і теорія музики).
2. Музейна справа – імені Іларіона та Віри Свєнціцьких (знакові концептуальні виставки, експозиції).
3. Збереження культурної спадщини – імені Бориса Возницького (комплексне збереження і реставрація пам’яток).
4. Поезія – імені Маркіяна Шашкевича (збірки поезії).
5. Проза – імені Богдана Лепкого (прозові твори).
6. Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади – імені Михайла Возняка (літературознавство, критика, переклади).
7. Драматургія, театральне мистецтво – імені Бориса Романицького (театральні вистави, режисерські, сценографічні, акторські роботи, оперні партії, написання драматичних творів).
8. Журналістика та публіцистика – імені В’ячеслава Чорновола (журналістика і публіцистика).
9. Музичне мистецтво – імені Станіслава Людкевича (оперні, балетні, симфонічні, камерно-інструментальні твори, концертні програми, авторські виступи, диригування).
10. Образотворче мистецтво – імені Івана Труша (живопис, графіка, скульптура, монументальне мистецтво).
11. Декоративно-ужиткове мистецтво – імені Зеновія Флінти (кераміка, художнє скло, метал, різьба, обробка дерева, ткацтво, художні прикраси).
12. Народна творчість – імені Анатолія Вахнянина (народне мистецтво, фольклорні колективи).
13. Дизайн – імені Олени Кульчицької (дизайн середовища, графічний дизайн, предметний дизайн).
14. Архітектура – імені Івана Левинського (практичні і теоретичні досягнення в галузі сучасної архітектури).
15. Фотомистецтво – імені Василя Пилип'юка (практичні і теоретичні досягнення в галузі сучасного фотомистецтва).
16. Скульптура – імені Івана Севери (практичні й теоретичні досягнення в галузі монументальної і станкової скульптури).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Триває прийом заявок на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури...
|04-06-2020, 17:57
| >>>
|Сьогодні Львівщина прощається із Мирославом Скориком...
|04-06-2020, 17:57
| >>>
|Тарас Грень оглянув приміщення у Трускавці, де планують створити притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства...
|04-06-2020, 17:54
| >>>
|“Впорядкування ситуації з утилізації тваринницьких відходів є вкрай важливим для Львівщини”, - Юрій Бучко...
|04-06-2020, 17:53
| >>>
|Майже півтори мільйони гривень виділили на розвиток НПП “Сколівські Бескиди”...
|04-06-2020, 17:52
| >>>
|Сім’ям померлих від коронавірусу працівникам медзакладів виплачуватимуть разову допомогу...
|04-06-2020, 17:51
| >>>
|Постійний Представник Президента України в АР Крим ознайомився з роботою прикордонників на адмінмежі...
|04-06-2020, 17:43
| >>>
|