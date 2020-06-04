Триває прийом заявок на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури Суспільство | 04-06-2020, 17:57 0 74





Як інформують у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА триває прийом заявок щодо подання кандидатур на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. Заявку можна подати до 1 жовтня 2020 року.



На здобуття обласної премії подають нові оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття премії.

Обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури є найбільш престижною творчою відзнакою у Львівській області.

Заявки необхідно подавати до департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 14, каб. №35; телефони для довідок: 2612593, 2612227.

Премія присуджується в 16-ти номінаціях:

1. Мистецтвознавство і культурологія – імені Святослава Гординського (історія і теорія образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, історія і теорія музики).

2. Музейна справа – імені Іларіона та Віри Свєнціцьких (знакові концептуальні виставки, експозиції).

3. Збереження культурної спадщини – імені Бориса Возницького (комплексне збереження і реставрація пам’яток).

4. Поезія – імені Маркіяна Шашкевича (збірки поезії).

5. Проза – імені Богдана Лепкого (прозові твори).

6. Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади – імені Михайла Возняка (літературознавство, критика, переклади).

7. Драматургія, театральне мистецтво – імені Бориса Романицького (театральні вистави, режисерські, сценографічні, акторські роботи, оперні партії, написання драматичних творів).

8. Журналістика та публіцистика – імені В’ячеслава Чорновола (журналістика і публіцистика).

9. Музичне мистецтво – імені Станіслава Людкевича (оперні, балетні, симфонічні, камерно-інструментальні твори, концертні програми, авторські виступи, диригування).

10. Образотворче мистецтво – імені Івана Труша (живопис, графіка, скульптура, монументальне мистецтво).

11. Декоративно-ужиткове мистецтво – імені Зеновія Флінти (кераміка, художнє скло, метал, різьба, обробка дерева, ткацтво, художні прикраси).

12. Народна творчість – імені Анатолія Вахнянина (народне мистецтво, фольклорні колективи).

13. Дизайн – імені Олени Кульчицької (дизайн середовища, графічний дизайн, предметний дизайн).

14. Архітектура – імені Івана Левинського (практичні і теоретичні досягнення в галузі сучасної архітектури).

15. Фотомистецтво – імені Василя Пилип'юка (практичні і теоретичні досягнення в галузі сучасного фотомистецтва).

16. Скульптура – імені Івана Севери (практичні й теоретичні досягнення в галузі монументальної і станкової скульптури).

