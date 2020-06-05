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На Буковині зареєстрували понад 3500 випадків коронавірусу
|Суспільство | 05-06-2020, 01:03
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|4 червня у Чернівецькій області кількість хворих на коронавірус збільшилась на 38 осіб, загалом же в області діагностували 3519 заражень.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Деталі: Цього ж дня вилікувались від COVID-19 ще 28 осіб.
У четвер обласний лабораторний центр протестував на наявність вірусу 412 зразків.
"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3519 осіб", – повідомив голова ОДА.
Також очільник області заявив, що динаміка госпіталізації буковинців із коронавірусом до медичних закладів залишається високою.
Що передувало: Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.
За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 25 410 випадків зараження коронавірусом, із них 11 040 уже одужали, а 748 померли.
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