У МОН кажуть, що випускників не забиратимуть до армії цього літа Суспільство | 05-06-2020, 09:30 0 44 Міністерство освіти й науки домовилось із Міністерство оборони про те, що випускники шкіл та закладів вищої освіти не підлягатимуть військовому призову влітку цього року.



Джерело: в.о. міністра освіти й науки Любомира Мандзій в ефірі hromadske



Пряма мова: "Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію".



Деталі: Весняний призов 2020 року перенесли на літо через коронавірус.



Мандзій підтвердила, що вступна кампанія буде підставою для відтермінування призову.



Що передувало: Кабінет міністрів 15 квітня прийняв рішення про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня-червня на травень-липень 2020 року.



Передісторія:



У березні президент Володимир Зеленський переніс на місяць вперед весняний призов до Збройних сил.

8 квітня міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно, карантин на цьому не позначиться.