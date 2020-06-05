|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У МОН кажуть, що випускників не забиратимуть до армії цього літа
|Суспільство | 05-06-2020, 09:30
| 0 44
|
|Міністерство освіти й науки домовилось із Міністерство оборони про те, що випускники шкіл та закладів вищої освіти не підлягатимуть військовому призову влітку цього року.
Джерело: в.о. міністра освіти й науки Любомира Мандзій в ефірі hromadske
Пряма мова: "Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію".
Деталі: Весняний призов 2020 року перенесли на літо через коронавірус.
Мандзій підтвердила, що вступна кампанія буде підставою для відтермінування призову.
Що передувало: Кабінет міністрів 15 квітня прийняв рішення про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня-червня на травень-липень 2020 року.
Передісторія:
У березні президент Володимир Зеленський переніс на місяць вперед весняний призов до Збройних сил.
8 квітня міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно, карантин на цьому не позначиться.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Кількість нових випадків коронавірусу в Україні залишається високою...
|05-06-2020, 09:51
| >>>
|На Рівненщині коронавірус підтвердили у 35 осіб...
|05-06-2020, 09:50
| >>>
|Російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських захисниках – ООС...
|05-06-2020, 09:37
| >>>
|Коронавірус: у світі зафіксували 130 тисяч нових випадків...
|05-06-2020, 09:34
| >>>
|У МОН кажуть, що випускників не забиратимуть до армії цього літа...
|05-06-2020, 09:30
| >>>
|На Буковині зареєстрували понад 3500 випадків коронавірусу...
|05-06-2020, 01:03
| >>>
|Триває прийом заявок на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури...
|04-06-2020, 17:57
| >>>
|