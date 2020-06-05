Коронавірус: у світі зафіксували 130 тисяч нових випадків Суспільство | 05-06-2020, 09:34 0 43 4 червня у світі виявили 130 тисяч нових хворих на коронавірус, найбільше в Бразилії – майже 32 тисячі.





Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: За цей час у США зареєстрували 22,2 тисяч нових випадків та 9,8 тисяч в Індії.



У Пакистані підтвердили 4,8 тисяч, у Чилі – 4,6 тисяч, у Перу – 4,2 тисяч, у Мексиці – 3,9 тисяч, в Ірані – 3,5 тисяч, у Південній Африці – 3,2 тисяч.



За вказаний період померли 5 499 осіб.



Загалом же жертвами COVID-19 у світі стали більше 392 тисячі людей. За весь час пандемії зареєстрували 6 мільйонів 692 тисяч випадків заражень, вилікувались – 3 мільйони 230 тисяч.



Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі



Нагадаємо:



Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.

За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 25 410 випадків зараження коронавірусом, із них 11 040 уже одужали, а 748 померли.