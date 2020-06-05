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Коронавірус: у світі зафіксували 130 тисяч нових випадків
|Суспільство | 05-06-2020, 09:34
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|4 червня у світі виявили 130 тисяч нових хворих на коронавірус, найбільше в Бразилії – майже 32 тисячі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: За цей час у США зареєстрували 22,2 тисяч нових випадків та 9,8 тисяч в Індії.
У Пакистані підтвердили 4,8 тисяч, у Чилі – 4,6 тисяч, у Перу – 4,2 тисяч, у Мексиці – 3,9 тисяч, в Ірані – 3,5 тисяч, у Південній Африці – 3,2 тисяч.
За вказаний період померли 5 499 осіб.
Загалом же жертвами COVID-19 у світі стали більше 392 тисячі людей. За весь час пандемії зареєстрували 6 мільйонів 692 тисяч випадків заражень, вилікувались – 3 мільйони 230 тисяч.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.
За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 25 410 випадків зараження коронавірусом, із них 11 040 уже одужали, а 748 померли.
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