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Російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських захисниках – ООС
|Суспільство | 05-06-2020, 09:37
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|4 червня російські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене "Мінськом" озброєння.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".
Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Красногорівки, Богданівки, Павлополя, Кам’янки та Авдіївки.
Також ворог вів обстріли біля Новолуганського, Оріхового, Новгородського.
"Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли", – стверджують в штабі.
Від початку поточної доби російські збройні формування знову порушували режим "тиші".
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