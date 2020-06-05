Російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських захисниках – ООС Суспільство | 05-06-2020, 09:37 0 53 4 червня російські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене "Мінськом" озброєння.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".



Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Красногорівки, Богданівки, Павлополя, Кам’янки та Авдіївки.



Також ворог вів обстріли біля Новолуганського, Оріхового, Новгородського.



"Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли", – стверджують в штабі.



Від початку поточної доби російські збройні формування знову порушували режим "тиші".