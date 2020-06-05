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На Рівненщині коронавірус підтвердили у 35 осіб

Суспільство | 05-06-2020, 09:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    
4 червня у Рівненській області виявили 35 нових випадків захворювання на COVID-19.
На Рівненщині коронавірус підтвердили у 35 осіб

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Зокрема 6 випадків виявили в обласному центрі. Також коронавірус діагностували в 11 мешканців міста Вараша.

Вік хворих від 3 до 70 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 1961 випадок захворювання на коронавірус", – повідомив Коваль.

Окрім того, поборов хворобу вже 1031 житель області. У четвер одужали ще 19 людей з Рівненського, Зарічненського районів та м.Рівне.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 40 осіб.

Що передувало: У медзакладах Рівненської області звільнилося 324 медики через пандемію коронавірусу.

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Нагадаємо:

Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.
За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 25 410 випадків зараження коронавірусом, із них 11 040 уже одужали, а 748 померли.
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