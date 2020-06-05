|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні залишається високою
|Суспільство | 05-06-2020, 09:51
| 0 53
|
|За останню добу, 4 червня, в Україні COVID-19 підтвердили у 553 осіб, 330 хворих одужали, 15 осіб померли від ускладнень.
Джерело: дані Центру громадського здоров’я
Деталі: Загалом за весь час пандемії захворіли 25 963 особи, одужали 11 372 особи, 762 випадки стали летальними.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Кількість нових випадків коронавірусу в Україні залишається високою...
|05-06-2020, 09:51
| >>>
|На Рівненщині коронавірус підтвердили у 35 осіб...
|05-06-2020, 09:50
| >>>
|Російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських захисниках – ООС...
|05-06-2020, 09:37
| >>>
|Коронавірус: у світі зафіксували 130 тисяч нових випадків...
|05-06-2020, 09:34
| >>>
|У МОН кажуть, що випускників не забиратимуть до армії цього літа...
|05-06-2020, 09:30
| >>>
|На Буковині зареєстрували понад 3500 випадків коронавірусу...
|05-06-2020, 01:03
| >>>
|Триває прийом заявок на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури...
|04-06-2020, 17:57
| >>>
|