Кількість нових випадків коронавірусу в Україні залишається високою Суспільство | 05-06-2020, 09:51 0 53 За останню добу, 4 червня, в Україні COVID-19 підтвердили у 553 осіб, 330 хворих одужали, 15 осіб померли від ускладнень.



Джерело: дані Центру громадського здоров’я



Деталі: Загалом за весь час пандемії захворіли 25 963 особи, одужали 11 372 особи, 762 випадки стали летальними.