Карантин триває. Суспільство | 05-06-2020, 11:50 0 75



Як змінилися терміни введення РРО для фізичних осіб-підприємців?





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що до 1 серпня 2020 року перенесено запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), як альтернативу класичним РРО.



Крім того, до 1 квітня 2021 року продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП) – «єдинниками» другої, третьої та четвертої групи незалежно від обраного виду діяльності, якщо обсяг доходу у них протягом календарного року не перевищує 1 мільйон гривень.



Незалежно від обсягу доходу зазначеними «єдинниками» обов’язково застосовуються РРО та/або програмні РРО, якщо вони здійснюють:



- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;



- реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.



З 1 січня до 1 квітня 2021 року розширюється перелік видів діяльності, під час здійснення яких ФОП – «єдинники» другої, третьої та четвертої груп зобов’язані використовувати РРО та/або програмні РРО незалежно від обсягу доходу.



До них належать:



- реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;



- продаж лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;



- продаж товарів та надання послуг через мережу Інтернет;



- реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;



- роздрібна торгівлю вживаними товарами у магазинах;



- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування;



- діяльність туристичних агентств та операторів;



- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;



- реалізація текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до затвердженого переліку.



Таким чином, до 1 квітня 2021 року відтерміновано обов’язкове запровадження РРО та/або програмних РРО для усіх «єдинників» другої, третьої та четвертої групи незалежно від видів діяльності та обсягу доходу.



Нагадуємо, що ФОП – «єдинники» першої групи РРО та/або програмні РРО не застосовують.