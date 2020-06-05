|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Карантин триває.
|Суспільство | 05-06-2020, 11:50
| 0 75
|
Як змінилися терміни введення РРО для фізичних осіб-підприємців?
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що до 1 серпня 2020 року перенесено запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), як альтернативу класичним РРО.
Крім того, до 1 квітня 2021 року продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП) – «єдинниками» другої, третьої та четвертої групи незалежно від обраного виду діяльності, якщо обсяг доходу у них протягом календарного року не перевищує 1 мільйон гривень.
Незалежно від обсягу доходу зазначеними «єдинниками» обов’язково застосовуються РРО та/або програмні РРО, якщо вони здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.
З 1 січня до 1 квітня 2021 року розширюється перелік видів діяльності, під час здійснення яких ФОП – «єдинники» другої, третьої та четвертої груп зобов’язані використовувати РРО та/або програмні РРО незалежно від обсягу доходу.
До них належать:
- реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- продаж лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
- продаж товарів та надання послуг через мережу Інтернет;
- реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- роздрібна торгівлю вживаними товарами у магазинах;
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування;
- діяльність туристичних агентств та операторів;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;
- реалізація текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до затвердженого переліку.
Таким чином, до 1 квітня 2021 року відтерміновано обов’язкове запровадження РРО та/або програмних РРО для усіх «єдинників» другої, третьої та четвертої групи незалежно від видів діяльності та обсягу доходу.
Нагадуємо, що ФОП – «єдинники» першої групи РРО та/або програмні РРО не застосовують.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Індивідуальні податкові консультацій. Що змінилося?...
|05-06-2020, 17:41
| >>>
|У Києві зареєстровано 22,7 тисяч безробітних...
|05-06-2020, 14:42
| >>>
|Понад 5,2 мільярда гривень єдиного внеску сплатили роботодавці та самозайняті особи Львівщини до соціальних фондів за п’ять місяців 2020 року...
|05-06-2020, 14:40
| >>>
|Митники вилучили валюти на понад півтора мільйона грн....
|05-06-2020, 11:56
| >>>
|Понад 5,7 мільярда гривень податкових платежів надійшло від платників податків до місцевих бюджетів на Львівщині за п’ять місяців 2020 року...
|05-06-2020, 11:54
| >>>
|Карантин триває....
|05-06-2020, 11:50
| >>>
|Кількість нових випадків коронавірусу в Україні залишається високою...
|05-06-2020, 09:51
| >>>
|