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Понад 5,7 мільярда гривень податкових платежів надійшло від платників податків до місцевих бюджетів на Львівщині за п’ять місяців 2020 року

Суспільство | 05-06-2020, 11:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    



Протягом січня-травня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 5 736,4 млн. грн. податкових платежів. Порівнюючи з січнем-травнем 2020 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на 228,6 млн. грн., або на 4,1 відсотка, порівнюючи з минулорічними за той самий період. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.

Бюджетоформуючими податками в складі доходів місцевих бюджетів залишаються:

- податок на доходи фізичних осіб. Його надійшло на 165,3 млн. грн., або на 4,8 відс. більше, ніж у січні-травні 2019 року. Його частка у доходах місцевих бюджетів − 62,8 відсотка;

- плата за землю. Її надійшло за п’ять місяців 2020 року на 72,0 млн. грн., або на 15,4 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року. Близько 6,9 відсотка − частка цього податку у податкових доходах місцевої казни;

- єдиний податок. Його сплачено порівнюючи з січнем-травнем 2019 року на 104,0 млн. гривень, або на 10,2 відс. більше. Частка податку − близько 19,6 відсотка.

Зменшилися за п’ять місяців 2020 року проти минулорічних за той самий період на 2,4 млн. грн., або на 2,1 відс. надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У доходах місцевих бюджетів частка цього податку − майже 1,9 відсотка.

У травні 2020 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 1 139,3 млн. гривень. Проти травня 2019 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зменшились на 84,8 млн. грн., або на 6,9 відсотка.
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