|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Митники вилучили валюти на понад півтора мільйона грн.
|Суспільство | 05-06-2020, 11:56
| 0 82
|
Працівники Галицької митниці Держмитслужби спільно зі співробітниками БК УЗЕ УСБУ у Львівській області припинили спробу незаконного переміщення валюти через митний кордон України.
Учора в пункті пропуску «Краківець-Корчова» у громадянина України, 37-річного мешканця Львівщини вилучили 237 900 польський злотих, що за курсом Національного банку України становить понад півтора мільйона грн. Громадянин прямував у Республіку Польщу як водій легкового автомобіля смугою руху «зелений коридор» і перевозив пасажирів, які прямували на заробітки. Валюту перевозив у поліетиленовому пакеті. Письмово її не задекларував.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Валюту вилучено. Справу скерують до суду.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Індивідуальні податкові консультацій. Що змінилося?...
|05-06-2020, 17:41
| >>>
|У Києві зареєстровано 22,7 тисяч безробітних...
|05-06-2020, 14:42
| >>>
|Понад 5,2 мільярда гривень єдиного внеску сплатили роботодавці та самозайняті особи Львівщини до соціальних фондів за п’ять місяців 2020 року...
|05-06-2020, 14:40
| >>>
|Митники вилучили валюти на понад півтора мільйона грн....
|05-06-2020, 11:56
| >>>
|Понад 5,7 мільярда гривень податкових платежів надійшло від платників податків до місцевих бюджетів на Львівщині за п’ять місяців 2020 року...
|05-06-2020, 11:54
| >>>
|Карантин триває....
|05-06-2020, 11:50
| >>>
|Кількість нових випадків коронавірусу в Україні залишається високою...
|05-06-2020, 09:51
| >>>
|