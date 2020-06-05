Митники вилучили валюти на понад півтора мільйона грн. Суспільство | 05-06-2020, 11:56 0 82





Працівники Галицької митниці Держмитслужби спільно зі співробітниками БК УЗЕ УСБУ у Львівській області припинили спробу незаконного переміщення валюти через митний кордон України.



Учора в пункті пропуску «Краківець-Корчова» у громадянина України, 37-річного мешканця Львівщини вилучили 237 900 польський злотих, що за курсом Національного банку України становить понад півтора мільйона грн. Громадянин прямував у Республіку Польщу як водій легкового автомобіля смугою руху «зелений коридор» і перевозив пасажирів, які прямували на заробітки. Валюту перевозив у поліетиленовому пакеті. Письмово її не задекларував.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Валюту вилучено. Справу скерують до суду.

