Понад 5,2 мільярда гривень єдиного внеску сплатили роботодавці та самозайняті особи Львівщини до соціальних фондів за п’ять місяців 2020 року Суспільство | 05-06-2020, 14:40 0 75



Як повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області у січні-травні 2020 року платники податків Львівщини сплатили 5 226,4 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до соціальних фондів на Львівщині. Це на 194,2 млн. грн., або на 3,9 відс. більше, ніж у січні-травні 2019 року (5032,2 млн. гривень).



У травні 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 929,4 млн. грн., що на 82,0 млн. грн., або на 8,1 % менше, ніж у тому ж місяці торік (у травні 2019 року − 1011,4 млн. гривень).