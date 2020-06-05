У Києві зареєстровано 22,7 тисяч безробітних Суспільство | 05-06-2020, 14:42 0 80



У Київському міському центрі зайнятості станом на 01.06.2020 року на обліку перебуває 22,7 тис. безробітних, що в 2,7 рази більше ніж на відповідну дату минулого року.

«В першу чергу роботу втратили ті хто працював у галузях, діяльність яких була зупинена під час карантину. Також до КМЦЗ звернулась велика кількість людей, які офіційно не працювали тривалий час, які можливо були зайняті в тіньовому секторі економіки» - повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Серед безробітних, які перебувають на обліку переважають колишні працівники торгівлі (25%), державного управління (10%), фінансової та страхової діяльності (9%), підприємств переробної промисловості (9%), представники сфери інформації та телекомунікації, професійної, наукової та технічної діяльності (7%).

У порівнянні з минулим роком чисельність колишніх працівників сфери тимчасового розміщення й організації харчування зросла більш ніж в 7 разів; будівництва, діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування, торгівлі - в 3 рази; сфери мистецтва, спорту, розваги та відпочинку, підприємств переробної промисловості, транспорту та сфери інформації та телекомунікації більш ніж в 2рази;

Однак у період послаблення карантину кількість вакансій поступово збільшується.

Кількість актуальних вакансій станом на 01.06.2020 року склала 9,6 тис. одиниць.

Працевлаштовувались безробітні на посади директорів підприємств та начальників відділів, фахівців, головних бухгалтерів та бухгалтерів, менеджерів різних напрямів (зі збуту, адміністративної діяльності, в роздрібній торгівлі тощо), інженерів та економістів.

Також працевлаштовувались безробітні за такими робітничими професіями як: водій, продавець, слюсар, охоронник тощо.

Столична служба зайнятості продовжує активну роботу з підприємствами які звертаються з питань надання допомоги по частковому безробіттю. Станом на 04.06.2020 року 256 суб’єктам малого та середнього бізнесу надано допомогу по частковому безробіттю. Таким чином роботодавцям вдалося зберегти робочі місця майже для 7000 тисяч працюючих.