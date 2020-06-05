Індивідуальні податкові консультацій. Що змінилося? Суспільство | 05-06-2020, 17:41 0 68

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що 23 травня 2020 року набрав чинності Закон № 466-IX (далі Закон № 466) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», яким було внесено зміни зокрема до гл. 3 «Податкові консультації».

Тепер у Податковому Кодексі (далі ПК) чітко зазначено, що контролюючі органи надають безоплатно індивідуальні податкові консультації (далі – ІПК) з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства платникам податків за їх зверненням у паперовій або електронній формі.

До змін, внесених Законом № 466 звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації приймались виключно в письмовій формі.

Запит на отримання ІПК в електронній формі необхідно завіряти кваліфікованим електронним підписом. Вибір, у якій формі отримати ІПК, залишається за платником податків, а юридична сила ІПК, наданої в паперовій або електронній формі, – однакова.

Строк на надання платникові податків ІПК становитиме, як і зараз, 25 календарних днів (далі – к. д.). Але продовжити строк для відповіді можна буде на 15 к. д. (до змін – на 10 к. д.). Тобто максимальний строк, протягом якого платник податків отримає відповідь від ДПС, тепер дорівнюватиме 40 к. д.

Крім того, з 1 січня наступного року надана платнику індивідуальна податкова консультація більше не захищатиме його від притягнення до відповідальності – Закон № 466 указаною датою виключає з ПКУ абзаци 1-2 п. 53.1.



