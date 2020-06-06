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Прокурори підписали підозри для чотирьох муніципалів зі Львова, яких затримали на хабарі
|Суспільство | 05-06-2020, 23:27
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За процесуального керівництва Прокуратури Львівської області, слідчими Поліції, за оперативного супроводу фахівців обласного Управління стратегічних розслідувань, викрито директора комунального підприємства Львівської міської ради, його заступника та двох начальників відділів, які за готівку охороняли об'єкти на приватне замовлення, водночас, отримуючи зарплату із бюджету.
За версією слідства, посадовці виконували таку «роботу» без офіційного оформлення договірних відносин.
З’ясувалось, що упродовж 3 місяців вказані особи надавали послуги з охорони майданчика з продажу вживаних авто.
У якості оплати фігуранти, під контролем правоохоронців, одержали від замовника понад 80 тис грн.
Під час отримання останньої частини неправомірної вигоди, 30 тис грн, їх затримано.
На цей час прокурори підписали для усіх фігурантів повідомлення про підозру.
Крім цього, готують клопотання про обрання запобіжних заходів.
Довідково: санкція інкримінованої імовірним зловмисникам ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України передбачає від 5 до 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацію майна.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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