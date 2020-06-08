Камери автофіксації зафіксували 200 тисяч порушень ПДР Суспільство | 08-06-2020, 02:00 0 123 За перші п’ять днів роботи 45 камер автофіксації порушень ПДР зафіксували 200 тисяч порушень.



Джерело: Радіо Свобода



Деталі: 20 камер автофіксації порушень ПДР в Києві та ще 25 камер у Київській області за перші п'ять днів роботи зафіксували 200 тисяч випадків порушення швидкісного режиму.



За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.



Найближчим часом в поліції планують встановити ще 220 таких систем. Загалом до кінця року планується збільшити кількість камер автофіксації до 643 точок по всій країні.



Наразі система фіксує лише перевищення швидкості, однак її функції розширюватимуть вже цього року. Зокрема, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.



Перевірили наявність штрафів можна в особистому кабінеті водія, на сайті МВС, в додатку "Штрафи ПДР" (наразі лише для Android) або чекати сповіщення поштою.



Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".



Нагадаємо:



Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві.