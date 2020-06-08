Камери автофіксації зафіксували чергові антирекорди з перевищення швидкості Суспільство | 08-06-2020, 08:06 0 105 Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався автодорозі М06 Київ-Чоп.



Джерело: Патрульна поліція



Дослівно: 6 червня "камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.



Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes з ДНЗ BO007*** — 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.



Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata, ДНЗ AX493***. Він перевищував аж 10 разів за вчора.



Також камери зафіксували автомобіль — Hyundai Santa Fe, ДНЗ AB085***, яких порушив швидкісний режим 9 разів".



Деталі: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.



Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".



Нагадаємо:



Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві.