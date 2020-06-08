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В Україні виявили 463 нових випадки коронавірусу, 9 людей померли
|Суспільство | 08-06-2020, 10:01
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|За минулу добу, 7 червня, в Україні діагностували коронавірус у 463 осіб (на 22 менше, ніж днем раніше) та 9 летальних випадків.
Джерело: Центр громадського здоров'я
Деталі: В Україні з початку епідемії коронавірусне захворювання COVID-19 виявили вже у 27 462 осіб, з них 797 померли.
Найбільше нових випадків 7 червня зафіксували у Києві – 72, на другому місці по захворюваності Закарпатська область з 64 зараженими, на третьому – Чернівецька область (ще 59 хворих).
Загалом лідерами за кількістю виявлених заражень є Чернівецька область (3 698 випадків), Київ (3 490) та Львівсщина (2 162), далі йдуть Рівненська (2 071) та Івано-Франківська області (1 582).
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