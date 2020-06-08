Нагадуємо про необхідність вчасного подання декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік Суспільство | 08-06-2020, 10:51 0 86

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що громадяни України, які отримували в 2019 році доходи від осіб, які не є податковими агентами, та іноземні доходи, зобов'язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір з таких доходів.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)» від 17.03.2020 № 533-ІХ термін подання річної декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік подовжено до 1 липня 2020 року.

При цьому, суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено в декларації до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.

Звертаємо увагу, що Контакти Центрів обслуговування платників, куди можна звернутись з питань подання декларації про майновий стан і доходи та зразки заповнення декларацій розміщено за посиланням: https://kyiv.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/informatsiyni-povidomlennya/404755.html



