НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТА, ЯКИЙ ПРЯМУВАВ З ЧЕХІЇ ДО КАЗАХСТАНУ Суспільство | 08-06-2020, 14:27 0 78



Учора прикордонники Львівського загону отримали інформацію від прикордонників Польщі про можливу спробу незаконно перетину кордону невідомою особою.

Охоронці кордону одразу зреагували та невдовзі на ділянці відділу «Нісмичі», що у Сокальському районі Львівської області, затримали порушника з велосипедом.

Зі слів чоловіка він проживає у Чехії, а незаконно перетнув кордон з Польщі в Україну, бо мав на меті потрапити в Казахстан, але навіщо це йому було потрібно, чітко пояснити не зміг.

Він розповів, що з Чехії через Польщу до кордону з Україною їхав на велосипеді. Скільки це зайняло часу не пам’ятає. Яким чином іноземець мав подолати 4 тисячі кілометрів на велосипеді та чим харчуватися невідомо, адже з собою, окрім змінного одягу, він нічого не мав. Грошей у велосипедиста теж не було. У його наплічнику охоронці кордону знайшли також карту автомобільних доріг Польщі, яка частково охоплювала й територію України.

Наразі для мандрівника його сумнівна подорож закінчилася на українському кордоні. За незаконне перетинання кордону прикордонники притягнули іноземця до адміністративної відповідальності. Після встановлення усіх обставин справи його передадуть польським правоохоронцям.



#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини



