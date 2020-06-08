У дитсадку під Києвом стався спалах коронавірусу Суспільство | 08-06-2020, 16:26 0 91 У місті Бровари, що під Києвом, в дитячому садочку "Калинка" виявили COVID у 9 дітей та 4 дорослих.



Джерело: мер міста Ігор Сапожко у Facebook



Пряма мова: "Оперативна інформація по ситуації в ДНЗ "Калинка". Хочу проінформувати, що зранку в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, що захворіла на коронавірус. За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та 3 дорослих виявились позитивними".



Деталі: За словами міського голови, двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно.



Дитсадок "Калинка" закритий на обсервацію, всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.