Найманці на Донбасі 11 разів порушили "тишу" – ООС Суспільство | 09-06-2020, 09:16 0 86 8 червня російські окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення внаслідок обстрілів.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Пряма мова: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".



Деталі: В районі відповідальності "Схід" бойовики відкривали вогонь біля Новотроїцького, Мар’їнки, Водяного та Богданівки.



У напрямку "Північ" найманці обстріляли захисників Оріхового, Новолуганського, Новоолександрівки, Хутора Вільного та Травневого.



За даними розвідки, 8 червня українські військові ліквідували трьох окупантів.



Від початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню: біля Оріхового, Новолуганського, Шумів та Мар’їнки.