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Бельгія відкрила ресторани і бари
|Суспільство | 09-06-2020, 09:19
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|У Бельгії відновили роботу ресторани і бари у рамках чергового етапу послаблення карантинних обмежень.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє бельгійське видання Le Soir.
У Бельгії з 8 червня починають відновлювати роботу ресторани і бари, після трьох місяців перерви у зв’язку з пандемією коронавірусу.
З населенням в 11,5 мільйона осіб Бельгія є однією з країн, найбільш постраждалих від COVID-19, але вона почала поступово згортати карантинні заходи на початку травня. Вчора розпочався вже третій етап послаблення "коронавірусних" обмежень.
Спершу відкрилися непродовольчі магазини, частково відновили роботу школи, ринкам, музеї і зоопарки.
Як повідомлялося раніше, з 15 червня Бельгія збирається відкрити свої кордони на в’їзд та виїзд з 15 червня – для громадян країн ЄС, а також Британії та інших країн Шенгенської зони.
За даними на 8 червня, за останню добу в країні виявили 122 нових випадків коронавірусу, 11 хворих померли. З початку епідемії у Бельгії зареєстрували більше 59 тисяч заражень та близько 9600 смертей.
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