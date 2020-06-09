У Москві від COVID-19 померли понад 3 тисячі людей, але карантин пом'якшують Суспільство | 09-06-2020, 09:20 0 96 У столиці Росії, Москві, за останню добу померли ще 59 осіб, у яких було діагностовано коронавірус.



Джерело: московський оперштаб із боротьби з поширенням інфекції у Telegram, "Новая газета"



Деталі: У всіх 59-ти була підтверджена пневмонія.



За офіційною статистикою, у Москві число летальних випадків перевищило 3 ​​тисячі.



У столиці РФ коронавірусом зараз хворіють понад 89,5 тисячі осіб, а понад сто тисяч жителів міста змогли побороти інфекцію і вже одужали.



Московська влада стверджує, що епідемія в місті пішла на спад: в останні шість днів приріст нових хворих на добу склав трохи менше двох тисяч осіб.



Спираючись на ці дані, мер Москви Сергій Собянін оголосив про скасування режиму загальної самоізоляції і зняття низки інших обмежень у Москві.



У столиці РФ вже у вівторок, 9 червня, відновлять роботу перукарні та салони краси, а на 16 червня заплановано відкриття літніх веранд ресторанів і кафе. Буде скасовано графіки прогулянок і цифрові пропуски для поїздок на особистому чи громадському транспорті.



При цьому масковий режим у Москві зберігають.