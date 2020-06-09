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У Москві від COVID-19 померли понад 3 тисячі людей, але карантин пом'якшують
|Суспільство | 09-06-2020, 09:20
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|У столиці Росії, Москві, за останню добу померли ще 59 осіб, у яких було діагностовано коронавірус.
Джерело: московський оперштаб із боротьби з поширенням інфекції у Telegram, "Новая газета"
Деталі: У всіх 59-ти була підтверджена пневмонія.
За офіційною статистикою, у Москві число летальних випадків перевищило 3 тисячі.
У столиці РФ коронавірусом зараз хворіють понад 89,5 тисячі осіб, а понад сто тисяч жителів міста змогли побороти інфекцію і вже одужали.
Московська влада стверджує, що епідемія в місті пішла на спад: в останні шість днів приріст нових хворих на добу склав трохи менше двох тисяч осіб.
Спираючись на ці дані, мер Москви Сергій Собянін оголосив про скасування режиму загальної самоізоляції і зняття низки інших обмежень у Москві.
У столиці РФ вже у вівторок, 9 червня, відновлять роботу перукарні та салони краси, а на 16 червня заплановано відкриття літніх веранд ресторанів і кафе. Буде скасовано графіки прогулянок і цифрові пропуски для поїздок на особистому чи громадському транспорті.
При цьому масковий режим у Москві зберігають.
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