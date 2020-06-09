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У Києві знизилась кількість нових хворих на COVID-19
|Суспільство | 09-06-2020, 09:22
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|У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 33 людини, двоє хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 33 людини. Серед них 1 медик. Двоє хворих померли".
Деталі: Зокрема, захворіли 20 жінок (від 19 до 82 років), 12 чоловіків (від 19 до 73 років) та хлопчик, якому 9 років. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Святошинському (7), в Оболонському та Подільському (по 5 випадків) районах.
П’ятьох людей госпіталізували до лікарень.
Станом на 9 червня у столиці вже 3523 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За період пандемії від коронавірусу померли 79 людей, подолали хворобу 925 мешканців столиці (у тому числі 37 за минулу добу).
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