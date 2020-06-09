В Україні від COVID-19 одужали понад 12 тисяч людей, 810 – померли Суспільство | 09-06-2020, 09:23 0 93 За добу 8 червня, у вихідний, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили у 394 осіб, одужали 217 осіб, 13 хворих померли.





Джерело: дані ЦГЗ та РНБО



Деталі: Загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 27 856 осіб, з них 12 412 людей одужали, а 810 осіб померли.