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В Україні від COVID-19 одужали понад 12 тисяч людей, 810 – померли
|Суспільство | 09-06-2020, 09:23
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|За добу 8 червня, у вихідний, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили у 394 осіб, одужали 217 осіб, 13 хворих померли.
Джерело: дані ЦГЗ та РНБО
Деталі: Загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 27 856 осіб, з них 12 412 людей одужали, а 810 осіб померли.
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