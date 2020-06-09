Платники податків Львівщини за п’ять місяців 2020 року сплатили до бюджетів усіх рівнів близько 5,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб Суспільство | 09-06-2020, 10:26 0 83





Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-травня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 5 452,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі − ПДФО). Це на 318,7 млн. грн., або на 6,2 відс. більше, ніж у тому самому періоді минулого року (у січні-травні 2019 року − 5134,1 млн. гривень).



Протягом травня 2020 року до бюджетів надійшло 989,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 87,4 млн. грн. менше, або 91,9 відс. надходжень у травні минулого року (1076,6 млн. гривень).