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Платники податків Львівщини за п’ять місяців 2020 року сплатили до бюджетів усіх рівнів близько 5,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб
|Суспільство | 09-06-2020, 10:26
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Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-травня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 5 452,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі − ПДФО). Це на 318,7 млн. грн., або на 6,2 відс. більше, ніж у тому самому періоді минулого року (у січні-травні 2019 року − 5134,1 млн. гривень).
Протягом травня 2020 року до бюджетів надійшло 989,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 87,4 млн. грн. менше, або 91,9 відс. надходжень у травні минулого року (1076,6 млн. гривень).
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