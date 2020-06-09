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Понад 383 мільйони гривень військового збору надійшло до державного бюджету від платників податків Львівщини

Суспільство | 09-06-2020, 14:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    





В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-травня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України 383,4 млн. грн. військового збору для підтримки української армії. Це на 8,5 млн. грн., або на 2,3 відс. більше, ніж за той самий період минулого року (у січні-травні 2019 року – 374,9 млн. гривень).

Протягом травня 2020 року до державної скарбниці надійшло 69,5 млн. грн. військового збору. Такі надходження зменшились на 9,7 млн. грн. і склали 87,7 відс. від минулорічних за аналогічний період (у травні 2019 року – 79,2 млн. гривень).
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