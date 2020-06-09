У Львові викрили особу, яка надала 1,7 тис доларів США голові ВЛК за діагнози із важкими захворюваннями Суспільство | 09-06-2020, 14:06 0 71



До правоохоронців звернувся голова військово-лікарської комісії Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області», який заявив, що йому запропонували 2,5 тис доларів США неправомірної вигоди за те, щоб він вирішив питання із лікарською комісією та встановив діагнози із важким захворюванням для 5 осіб.



У вівторок, 9 червня 2020 року, під процесуальним керівництвом Прокуратури Львівської області 41-річного львів’янина затримали «на гарячому», коли він надав медику 1,7 тис доларів США в лікувальному закладі.



На цей час тривають першочергові слідчі і процесуальні дії.



Прокурори готують підозру за ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та клопотання до суду для обрання запобіжного заходу.



Діяння, передбачені санкцією статті, караються позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.



Спільна робота прокурорів, слідчих Поліції Львівської області та оперативників Львівського управління ДВБ НП України.



Пресслужба Прокуратури Львівської області