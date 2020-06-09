НА ЗАКАРПАТТІ ПІД ЧАС ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ЗАТРИМАНО ПРИКОРДОННИКА Суспільство | 09-06-2020, 14:07 0 69





Учора, 8 червня, в рамках кримінального провадження у порядку ст. 208 КПК України затримано військовослужбовця відділу «Дякове» Мукачівського загону.

Прикордонника заскочили якраз під час отримання від місцевого мешканця 500 доларів США неправомірної вигоди за сприяння незаконному переміщенню тютюнових виробів через кордон з України до Угорщини.

Затримання хабарника проводилось співробітниками ВВВБ по Мукачівському прикордонному загону Головного відділу ВВБ «Захід» Держприкордонслужби, оперативних співробітників УСР у Закарпатській області ДСР НПУ, слідчих ДБР м. Львів, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону.

На цей час тривають невідкладні слідчі дії.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



