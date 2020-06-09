Про результати торгів третього кварталу Суспільство | 09-06-2020, 14:53 0 92



Відбулись чергові планові аукціонні електронні торги необробленою деревиною заготівлі третього кварталу 2020 року.

На базі ТБ «ТСБ «Галконтракт» 3 червня відбулись торги в електронному форматі. У торгах приймали участь 52 учасники – представників деревообробного бізнесу.

За результатами аукціонів можна зробити висновок, що ринок деревини практично не змінився у порівнянні з першим півріччям. Активність покупців досить низька. Придбано лише 22,2 % від обсягу виставленої деревини.

Якщо відділити лісоматеріали круглі від дров’яної деревини промислового використання, то отримаємо наступну картину.

Із загальної кількості виставленого обсягу лісоматеріалів круглих (39,3 тис. м3) продано 39,9% (15,7 тис. м3). Найбільший попит на дуб червоний ( продано 90,7 %). Порівняно з першим півріччям добре продались лісоматеріали соснові (68,3 % від виставленого обсягу). Дуже складна ситуація із лісоматеріалами ялицевими, які практично не продаються (5,2%).

По дров’яній деревині ситуація не змінюється. Основні споживачі дров’яної деревини для промислового використання не «ідуть» на аукціонні торги, незважаючи на цінові пропозиції лісових господарств. Обсяг реалізації дров’яної деревини становить 9,7 % від виставленого. Це дуже низький показник, зважаючи на те, що на торги виставлено понад 55 тис. м3 дров.

Якщо ситуація із ринком дров’яної деревини не зміниться на краще, лісогосподарські підприємства області змушені будуть зменшувати загальні обсяги заготівлі деревини. Бо накопичувати на залишках підприємств значні обсяги дров’яної деревини ніхто не буде.

Результати аукціонних торгів у розрізі лісових господарств та сртиментів представлені у таблиці.

На перспективу великі сподівання ми маємо на прийняття Закону України «Про ринок деревини».

У третьому кварталі лісогосподарські підприємства будуть продовжувати практику проведення щотижневих додаткових аукціонів з продажу деревини. Наступний аукціон відбудеться 11 червня. Запрошуємо наших партнерів до участі у торгах.

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Відділ лісових ресурсів, машин

та технологій Львівського ОУЛМГ





